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Konya’da salçalık domates hasadı! 740 bin ton rekolte

Konya’da salçalık domates hasadı! 740 bin ton rekolte

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 12:15
Konya'nın verimli topraklarında hasat devam ediyor. Çumra ilçesi Taşağıl köyünde salçalık domates hasadı başladı. A Haber muhabiri Ahmet Çelik detayları aktardı.
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