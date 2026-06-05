NATO Zirvesi için Ankara'da dev hazırlık! Başkentte güvenlik en üst seviyede

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan tarihi NATO Liderler Zirvesi için geri sayıma geçti. Dev zirve öncesi başkentte adeta kuş uçurtulmazken, 40 bin güvenlik personeli sahaya iniyor. Kritik noktaların "kırmızı alan" ilan edildiği Ankara'da, hava sahası F-16'lar ve hava savunma sistemleriyle korunacak. Zirve kapsamında kamu çalışanlarına idari izin verilirken, şehrin güvenliği 100 yeni MOBESE noktasıyla anlık olarak takip edilecek.