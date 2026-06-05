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Dışişleri Bakanı Fidan Bangladeş'te: Rohingya meselesi çözülmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ziyarette bulunduğu Bangladeş'in başkenti Dakka'da mevkidaşı Khalilur Rahman ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

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