Aziz Yıldırım mı Hakan Safi mi? Kongre öncesi dünya yıldızları havada uçuşuyor

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım sürerken, adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi kozlarını paylaşmaya devam ediyor. Kongre üyelerini etkilemek için son saatlere girilirken, her iki aday da dev projeler ve dünya yıldızı transfer vaatleriyle camiayı heyecanlandırıyor. A Spor yorumcusu Furkan Bozoğlu, kritik seçim öncesi son tabloyu, stadın geleceğini ve kulislerde konuşulan dev isimleri A Haber formatıyla değerlendirdi.