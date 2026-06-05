CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! 54 şüpheli adliyede! Detaylar A Haber'de

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda sıcak bir gelişme yaşandı. Hafta başında gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan, aralarında eski belediye başkanının da bulunduğu 54 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabahın erken saatlerinde adliyeye sevk edildi. Operasyonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe canlı yayında aktardı.