Konya’da park halindeki öğrenci servisi alev alev yandı

Konya Akşehir’de park halinde duran okul servis aracı aniden yanmaya başladı. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Şoförün araçtaki öğrencileri kısa bir süre önce okula bırakıp, evine döndüğü aktarıldı.

Olay, saat 09.30 sularında Konya'nın Akşehir ilçesiYarenler Mahallesi, Şehit Ozan Şarlak Caddesi'de gerçekleşti.

ANİDEN ALEV ALDI

Park halindeki 42 GAU 36 plakalı okul servis minibüsünde yangın çıktı. Alevler, bir anda minibüsü sardı. Bu sırada yangınla birlikte patlamalarda yaşandı. O anlar, çevredekilerce cep telefon kamerasıyla görüntülendi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bu arada şoförün minibüsteki öğrencileri kısa bir süre önce okula bırakıp, evine döndüğü belirtildi.