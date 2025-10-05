Konya’da öğretmeni hayattan koparan cinayet gibi kaza

Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen Kimya Öğretmeni Mevlüt Külcü'nün aracına çarparak ölümüne neden olan sürücünün ifadesi ortaya çıktı. Sürücü, kazayı tam hatırlamadığını o an kendinden geçtiğini söyledi.

