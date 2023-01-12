12 Ocak 2023, Perşembe
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Konya’da "MİT'e alacağız" diyerek liseli kıza dehşeti yaşatmışlardı! Diğer okulun müdürü de tutuklandı
Türkiye, günlerce lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G.A.'nın, okul müdürü Harun Avcu’nun derslerinde başarılı olduğu için “MİT’e memur olarak alacağız” vaadiyle tuzağa düşürdüğü olayı konuşmuştu. Elektrik ustası Ahmet Mandal tarafından cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada dini nikahın kıyıldığı okulun müdürü Asuman Sahar Koleri de tutuklandı.