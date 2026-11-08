Konya'da kadınlar poligona indi! Farklı mesleklerden 20 kadın hedefleri 12'den vurdu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde farklı meslek gruplarından 20 kadın, atış poligonunda bir araya geldi. Avukat, mühendis, öğretmen, diyetisyen ve ev hanımlarının katıldığı etkinlikte kadınlar, uzmanlardan aldıkları eğitimin ardından atış yaptı. Bazı kadınlar hayatlarında ilk kez silah kullanmalarına rağmen hedefleri başarıyla vurarak dikkat çekti. İlk atışların ardından poligondaki heyecan yerini rekabete bıraktı. Kadınlar, atıcılık sporuna olan ilgilerini de ortaya koydu. A Haber muhabiri Ahmet Çelik ve kameraman Tunahan Konuk, Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen etkinlikte yaşananları görüntüledi.