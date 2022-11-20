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Konya’da dehşete düşüren olay! 'Cin çıkarma' seansında boğularak öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.11.2022 10:35
Konya’da kalbi durunca hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Suriyeli Hasen Alluş’un, ailesi tarafından götürüldüğü ‘cin çıkarma’ seansında boğulduğu, göğüs ve boyun kemiklerinde kırıklar oluştuğu ortaya çıktı. Alluş’un ölümüyle ilgili 5 yakını ve cin çıkarma seansını yapan İbrahim El Hac Ali gözaltına alınırken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.
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