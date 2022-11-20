20 Kasım 2022, Pazar
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Konya’da dehşete düşüren olay! 'Cin çıkarma' seansında boğularak öldürüldü
Konya’da kalbi durunca hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki Suriyeli Hasen Alluş’un, ailesi tarafından götürüldüğü ‘cin çıkarma’ seansında boğulduğu, göğüs ve boyun kemiklerinde kırıklar oluştuğu ortaya çıktı. Alluş’un ölümüyle ilgili 5 yakını ve cin çıkarma seansını yapan İbrahim El Hac Ali gözaltına alınırken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü öğrenildi.