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Konya'da dehşet verici olay: Gençlerin kavgası kanlı bitti! Oğlunun arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

ahaber.com.tr
DHA
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Giriş: 19.06.2024 20:11
Güncelleme:19.06.2024 20:17
Konya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Sebahattin İ. (48), üvey oğlu B.Ç.'nin (17) kavga ettiği Süleyman Armıtdalı'yı (17) karnından bıçaklayarak öldürdü.
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