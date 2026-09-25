Bilirkişi acılı anneyi haklı çıkardı: Eyüp Can kendi düşmemiş, itilmiş!

Mersin’in Anamur ilçesinde 30 Temmuz 2025’te çalıştığı döner dükkanının 25 yaşındaki ustası Necmettin Ulaş tarafından kovalandıktan sonra bir iş merkezinde hayatını kaybeden Eyüp Can Güner’in ölümüyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemeye ulaşan bilirkişi ve Adli Tıp raporlarında, Güner’in düşme şekline ilişkin tespitlere yer verilirken, aile avukatı raporun genç adamın ön bölgesine basınç uygulanarak itilmiş olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Duruşma, yeni raporların değerlendirilmesi için 15 Ekim’e ertelendi.