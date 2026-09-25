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Yağlı güreşte Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yağlı güreşte Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 57 yıl sonra düzenlenecek Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası için tanıtım günü düzenlendi.

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