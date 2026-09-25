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Fon soruşturmasında yeni dalga! Tutuklu sayısı 45'e çıktı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Fon soruşturmasında yeni dalga! Tutuklu sayısı 45'e çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon ve SPK soruşturmalarında yeni gelişmeler yaşandı. 21 şüpheliden 19'u tutuklanarak toplam tutuklu sayısı 45'e yükselirken, son operasyonda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 6 kişi yakalandı. Dosyada Muhammet Yiriz'e ait piyasa değeri 200-220 milyon lira olan 5 lüks aracın, soruşturma öncesinde 4 kişiye toplam 26 bin liraya devredildiği belirlendi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, soruşturmanın ayrıntılarını aktardı.

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