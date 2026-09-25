Fon soruşturmasında yeni dalga! Tutuklu sayısı 45'e çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon ve SPK soruşturmalarında yeni gelişmeler yaşandı. 21 şüpheliden 19'u tutuklanarak toplam tutuklu sayısı 45'e yükselirken, son operasyonda 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 6 kişi yakalandı. Dosyada Muhammet Yiriz'e ait piyasa değeri 200-220 milyon lira olan 5 lüks aracın, soruşturma öncesinde 4 kişiye toplam 26 bin liraya devredildiği belirlendi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, soruşturmanın ayrıntılarını aktardı.