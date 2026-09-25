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Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgüt silah bırakmadan yasa uygulanmayacak
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Numan Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgüt silah bırakmadan yasa uygulanmayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Dönem 4. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş, Meclis'te kurulacak İzleme Komisyonu'nun süreci takip edeceğini belirtirken, örgütün feshi ve silahsızlanmasının güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesinden önce çıkarılan yasanın uygulanmayacağını söyledi. Sürecin yasal çerçevesinin TBMM tarafından izleneceğini ifade etti.

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