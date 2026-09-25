Zeytinyağında büyük hile ortaya çıktı: Tohum yağı katıp gerçek diye satmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı taklit ve tağşiş listesi, piyasada “natürel”, “soğuk sıkım” ve “gurme” ifadeleriyle satılan bazı zeytinyağlarında yapılan hileyi ortaya çıkardı. Bakanlığın denetimleri sonucunda 21 markada zeytinyağına tohum yağları karıştırıldığı tespit edilirken, uzmanlar maliyeti düşürmek için kolza, pamuk, kanola, ayçiçek ve mısır yağı gibi ürünlerin kullanıldığını belirtti. Zeytinyağına yönelik sahteciliğin bununla da sınırlı kalmadığı, atık kızartma yağlarının filtrelenip renk ve koku işlemlerinden geçirilerek yeniden piyasaya sürüldüğü ifade edildi. Vatandaşlara ise şüpheli durumları Alo 174 Gıda İhbar Hattı başta olmak üzere ilgili güvenlik birimlerine bildirmeleri çağrısı yapıldı.