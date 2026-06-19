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Kontrolden çıkan motosiklet hafif ticari araca böyle çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan bir motosikletin hafif ticari araca çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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