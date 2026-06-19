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Zayn Sofuoğlu'ndan iki tekerlek üstünde şov

Zayn Sofuoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ile buluşmasına dair yeni anları paylaştı. 7 yaşındaki Zayn'ın sürdüğü ATV aracına binen ünlü oyuncu heyecan dolu anlar yaşadı

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