Köfte tezgahından patronluğa: Tülay Çavaş’ın azim hikayesi

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde Tülay Çavaş, eşine evde yardım ederek başladığı köftecilik serüvenini 6 yıl içinde kendi işine dönüştürdü. Önce 2 masalık küçük bir dükkanda başlayan yolculuk, bugün 12 masalık lokantaya taşındı. Çavaş, kadınların iş hayatında neler başarabileceğini göstermek için örnek oluyor ve “Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok” mesajı veriyor. Üç çocuk annesi Çavaş, sabah erken saatlerde iş yerini açıp müşterilerini güler yüzle karşılıyor. Mangalda pişen yemekleri ve zeytinyağlı lezzetleriyle vatandaşların ilgisini çeken Çavaş, işini severek yürütüyor. Kadınlara cesur adımlar atmaları ve kendi işlerini kurmaları yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

