21 Aralık 2023, Perşembe
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Kocaeli'deki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Mustafa Şişek, 19 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği kazadan sonra otomobili kullanan Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğmacı'ya markette silahla ateş açtı. Kanlar içinde kalan Belfun Doğramacı kurtarılamadı. Duruşmada, "Maktul Belfun büyü ile uğraşıyordu" iddiasında bulunan tanık, "Belfun Mustafa'ya, 'Senin oğlunu cinlere kurban verdim" ifadelerini kullanırken bugün ise cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı.