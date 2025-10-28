Kocaeli’de çay ocağındaki silahlı saldırgan yakalandı

Olay, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan bir çay ocağında meydana geldi. Y.K.T., masada oturan bir kişiye tabancayla ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin Y.K.T. olduğu belirlendi. Şüpheli, 27 Ekim 2025 günü İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN