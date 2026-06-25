Çağla Tuğaltay cinayetinin tanığı olay gününü anlattı: Babasını elinde bıçakla gördüm

İstanbul'da 26 yıl önce boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni iddialar gündeme geldi. Olay gününün tanığı olduğunu söyleyen komşu Reyhan Özcan, ATV Haber'e yaptığı açıklamada cinayet sonrası yaşananlara ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Özcan, Çağla Tuğaltay'ın babasını balkonda elinde bıçak ve kanlar içinde gördüğünü öne sürerken, anneye ilişkin kızının cansız bedenini görmek istemediğini belirterek "Annesi olayın ardından bir damla gözyaşı dökmedi" iddiasında bulundu.