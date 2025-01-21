21 Ocak 2025, Salı

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Klima dükkanı görünümlü uyuşturucu imalathanesi!

Klima dükkanı görünümlü uyuşturucu imalathanesi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 00:48
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat ekipleri, Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ile birlikte yürüttükleri operasyonla, İstanbul'dan Çerkezköy'e uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen H.A.'yı (42) teknik takibe aldı. Günler süren takip ve araştırmalar sonucunda Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon düzenlendi.
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Klima dükkanı görünümlü uyuşturucu imalathanesi!
Klima dükkanı görünümlü uyuşturucu imalathanesi!
Klima dükkanı görünümlü uyuşturucu imalathanesi!
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