Klima dükkanı görünümlü uyuşturucu imalathanesi!

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat ekipleri, Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ile birlikte yürüttükleri operasyonla, İstanbul'dan Çerkezköy'e uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen H.A.'yı (42) teknik takibe aldı. Günler süren takip ve araştırmalar sonucunda Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon düzenlendi.

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