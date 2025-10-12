12 Ekim 2025, Pazar

Kışın favorisi: Zencefil ve propolisli macun

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 12.10.2025 16:34
Kocaeli'de havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar, bağışıklığı güçlendiren doğal ürünlere yöneldi. Zencefil ve propolisli macunlar, öksürük ve grip şikayetlerine karşı en çok tercih edilen ürünler olurken, Hindistan cevizi yağı ise unutkanlığa, ağız kokusuna ve diş beyazlatmaya iyi gelmesiyle öne çıkıyor. Aktar Eda Aydoğar, kış boyunca bu doğal ürünlerin hayatın vazgeçilmez parçaları olduğunu söyledi.
