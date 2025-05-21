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Kırmızı ışıkta geçen bisikletli tırın altında kaldı! Genç sürücü ağır yaralı

Kırmızı ışıkta geçen bisikletli tırın altında kaldı! Genç sürücü ağır yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 20:38
Kaza, geçtiğimiz yıl ulaşıma açılan Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. (19) idaresindeki bisiklet, kırmızı ışık ihlali yaptığı sırada ana yolda seyreden Ç.Y. yönetimindeki 14 GD 513 plakalı tırla çarpıştı. Tırın çarpmasıyla bisikletli genç aracın altına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın altından çıkarılan A.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Kırmızı ışıkta geçen bisikletli tırın altında kaldı! Genç sürücü ağır yaralı
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