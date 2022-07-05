Kırklareli’nde korkunç kaza: 6 ölü! A Haber olay yerinde

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sabah saatlerinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine giden A Haber muhabiri Umut Işık son gelişmeleri aktardı.

Umut Işık'ın olay yerinden aktardıkları:

"Bizler A haber ekipleri olarak otobüsün şarampole devrildiği noktayız. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerinde şu anda incelemeler devam ediyor. Araç içerisinde bulunan 6 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın duyulmasının ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici de olay yerine gelip yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Otobüs Bodrum'a gidiyordu. Otobüs şarampole devrildiği yerden çıkarıldı ve ekipler incelemelerini sürdürüyor."