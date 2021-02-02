02 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kırklareli sular altında kaldı! Ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı

Kırklareli sular altında kaldı! Ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2021 14:38
Güncelleme:02.02.2021 14:48
Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. İzmir'in ardından Kırklareli'de sular altında kaldı. Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde 5 ay önce kredi çekerek aldığı evi sular altında kalan vatandaş gözyaşlarına boğuldu. Sular altında kalan Alpullu, drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'de dün gece şiddetli yağış etkili oldu. Kırklareli'nin Babeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yoğun yağış nedeniyle dereler taştı. Derelerin taşması ile birçok vatandaş evlerinde mahsur kaldı.

Evde mahsur kalanların yardımına kepçeler yetişti. Bölgeden etkili olan yağış sebebiyle Alpullu'da ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Sular altında kalan Alpullu'nun sokakları drone ile havadan görüntülendi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Yaklaşık 5 ay önce evini alıp tadilat yapan Sevim Engin'in emekleri de sularla yok oldu. 5 ay önce kredi çekerek aldığı evinin sular altında kaldığını belirten Engin, "Bu evi kredi çekerek 5 ay önce aldım. Bakın evimin haline. Ben nasıl temizleyeceğim bu evi. Sabah 04.00'da eşim evde idi. Belediyenin anonslarını duyup kepçe ile çıkardılar" dedi.

Sevim Engin, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yem fiyatlarında fırsatçılık
Yem fiyatlarında fırsatçılık
O ili sel vurdu! Ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı
O ili sel vurdu! Ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı
A Haber Kandilli'nin kalbinde!
A Haber Kandilli'nin kalbinde!
İstanbul'da tarihi eser operasyonu
İstanbul'da tarihi eser operasyonu
A Haber deprem izleme merkezinde
A Haber deprem izleme merkezinde
Boks maçında öldü
Boks maçında öldü
Kaçak muayene operasyonu
Kaçak muayene operasyonu
Organize intihar mı?
Organize intihar mı?
Araçlar sel ortasında kaldı
Araçlar sel ortasında kaldı
Karın tadını onlar çıkardı
Karın tadını onlar çıkardı
45 günde tamamlandı!
45 günde tamamlandı!
Görüntülü aradılar! Telefonu açınca şok oldu
Görüntülü aradılar! Telefonu açınca şok oldu
Daha Fazla Video Göster