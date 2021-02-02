Kırklareli sular altında kaldı! Ev sahipleri gözyaşlarını tutamadı

Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. İzmir'in ardından Kırklareli'de sular altında kaldı. Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde 5 ay önce kredi çekerek aldığı evi sular altında kalan vatandaş gözyaşlarına boğuldu. Sular altında kalan Alpullu, drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kırklareli'de dün gece şiddetli yağış etkili oldu. Kırklareli'nin Babeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yoğun yağış nedeniyle dereler taştı. Derelerin taşması ile birçok vatandaş evlerinde mahsur kaldı.

Evde mahsur kalanların yardımına kepçeler yetişti. Bölgeden etkili olan yağış sebebiyle Alpullu'da ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Sular altında kalan Alpullu'nun sokakları drone ile havadan görüntülendi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaklaşık 5 ay önce evini alıp tadilat yapan Sevim Engin'in emekleri de sularla yok oldu. 5 ay önce kredi çekerek aldığı evinin sular altında kaldığını belirten Engin, "Bu evi kredi çekerek 5 ay önce aldım. Bakın evimin haline. Ben nasıl temizleyeceğim bu evi. Sabah 04.00'da eşim evde idi. Belediyenin anonslarını duyup kepçe ile çıkardılar" dedi.

Sevim Engin, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.