Kira zam oranları belli oldu: Yüzde 38,36

Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyecekler için zam oranı belli oldu. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre kira artışı yüzde 38,36 olarak belirlendi. Gayrimenkul uzmanı Gamze Özlü, A Haber’e yeni kira ödemelerinin detaylarını aktardı.

