Kimse anlam veremedi! Kavga ederken saniyeler sonra olanlar herkesi şaşırttı

Arnavutköy'de iki arkadaş önce yumruk yumruğa kavga etti sonrasında hiçbir şey olmamış gibi sarılıp yollarına devam etti. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de iki arkadaş önce yumruk yumruğa kavga etti sonrasında hiçbir şey olmamış gibi sarılıp yollarına devam etti. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.