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Kimse anlam veremedi! Kavga ederken saniyeler sonra olanlar herkesi şaşırttı

İHA
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Giriş: 03.01.2021 15:08
Arnavutköy'de iki arkadaş önce yumruk yumruğa kavga etti sonrasında hiçbir şey olmamış gibi sarılıp yollarına devam etti. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de iki arkadaş önce yumruk yumruğa kavga etti sonrasında hiçbir şey olmamış gibi sarılıp yollarına devam etti. Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kimse anlam veremedi! Kavga ederken saniyeler sonra olanlar herkesi şaşırttı KİMSE ANLAM VEREMEDİ! KAVGA EDERKEN SANİYELER SONRA OLANLAR HERKESİ ŞAŞIRTTI
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