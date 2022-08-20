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Kim Milyoner Olmak Milyoner’de şaşırtan anlar! Kazandığı para ile arkadaş satın alacak

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Giriş: 20.08.2022 00:28
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki bölümünde ilginç anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Gülizar Bolat isimli yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'nun "Parayı kazandığında ne yapacaksın?" sorusuna verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu. Bolat'ın başından geçenleri anlattığı anlarda ise Kenan İmirzalıoğlu ve seyirciler şansını gizleyemedi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de çok konuşulan anlar…
Kim Milyoner Olmak Milyoner’de şaşırtan anlar!
Kim Milyoner Olmak Milyoner’de şaşırtan anlar!
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