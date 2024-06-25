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Kentsel dönüşümde yeni dönem! Bina için toplantı şartı kaldırıldı! Bina tahliye süresi 90 gün ile sınırlandırıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 18:57
Kentsel dönüşümde yeni bir döneme girildi. Sürecin hızlandırılabilmesi için kentsel dönüşüm kanunu sonrasında yeni karar alındı. Peki açıklanan uygulama yönetmeliğinde neler var? Kentsel dönüşümde yeni düzenlemeler neler? İşte ayrıntıları…
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