Kentsel dönüşümde yeni dönem! Bina için toplantı şartı kaldırıldı! Bina tahliye süresi 90 gün ile sınırlandırıldı

Kentsel dönüşümde yeni bir döneme girildi. Sürecin hızlandırılabilmesi için kentsel dönüşüm kanunu sonrasında yeni karar alındı. Peki açıklanan uygulama yönetmeliğinde neler var? Kentsel dönüşümde yeni düzenlemeler neler? İşte ayrıntıları…

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