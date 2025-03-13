Kentsel dönüşüm yaptırmak isteyen yöneticiye komşu terörü

Güngören’de 52 yıllık binayı kentsel dönüşüm neticesinde yeniletmek isteyen apartman yöneticisi İsmail Hürremoğlu duruma itiraz eden bir daire sahibi tarafından darp edildi. Darp edilen vatandaşın burnu ve ayak parmakları kırıldı. Yaşadığı olayı anlatan yönetici İsmail Hürremoğlu, "Apartmanımız deniz kumundan yapılmış. Kentsel dönüşümü istemeyen 2-3 kişi var. İftara 2 dakika varken daire kapısından içeri girerken şahıs küfrederek gelip bana saldırdı. Elindeki sert cisimle burnuma vurup kırdı" dedi.