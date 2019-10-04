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04.10.2019

Kendisini 250 bin TL dolandıran kadınla canlı yayında yüzleşti |Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ilginç bir olay yaşandı. 38 yaşındaki Yasin Bey, kendisini 250 bin TL dolandıran Sevgi Serag'ı bulabilmek için Müge Anlı'ya başvurdu. Kendisini 250 bin TL dolandıran kadınla canlı yayında yüzleşen Yasin Bey yaşananlar sonrası şoke oldu. Çünkü Sevgi Serag, kendi eşini de dolandırdığı ortaya çıktı. 4 Ekim Cuma günü Müge Anlı'da yaşanan işte o ilginç olayın detayları...

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