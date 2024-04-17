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Kendi kendine Heimlich Manevrası nasıl yapılır? Hayat kurtaran ilk yardım!

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.04.2024 11:57
Evde tek başınasınız ve nefes borunuza yemek kaçtı. Heimlich manevrası yapacak, yardımınıza koşacak kimse yok. Kendi kendinize Heimlich Manevrası yapmanız gerekiyor ama bunu nasıl yapacaksınız? İşte bu sorunun yanıtını uzmanından aldık.
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Kendi kendine Heimlich Manevrası nasıl yapılır?
Kendi kendine Heimlich Manevrası nasıl yapılır?
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