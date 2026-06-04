Özel'den Sönmez'e hakaret! "İğrenç bıyıklı" sözleri için özür dilemeli

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Asliye Hukuk Dairesi'nin 38. Olağan Kurultayı iptal etmesinin ardından CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, salı günü TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'i hedef alarak "iğrenç bıyıklı" ifadelerini kullanması tepki çekmişti. Özel'in hakaretleri siyaset kulislerinde tartışılırken konunun odağı Atakan Sönmez sessizliğini bozarak ilk kez A Haber'e konuştu. Özgür Özel'in aşağılayıcı sözlerine ilişkin Sönmez "Cevap vermem doğru olmaz. Özgür Özel partimizin bir milletvekilidir." ifadelerinin kullandı. Öte yandan yaşananlar A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında ele alınırken Gazeteci Dr. Murat Özer, Özel'in hakaret içeren sözleri nedeniyle Sönmez'den özür dilemesi gerektiğini vurguladı.