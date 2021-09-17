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Keçinin motosiklet yolculuğu kamerada

İHA
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Giriş: 17.09.2021 10:48
Antalya’nın Serik ilçesinde keçinin motosikletle olan yolculuğu görenleri gülümsetti. Serik ilçesine bağlı Çatma Mahallesi'nde plakası bulunmayan bir motosiklete binen kişi, önüne bindirdiği keçiyi motosikletle taşıdı. Hem kendini, hem yoldaki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan yolculukta Keçiyi motosiklet önünde görenler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Görüntüler izleyenleri şaşkına çevirse de gülümseten anlar ortaya çıktı.
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