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Kaza yapan araçlara bakarken kaza yaptılar

İHA
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Giriş: 28.09.2021 15:04
Antalya'da tur minibüsüne aynı istikamette seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Çarpışma sırasında kaza yapan araçlardan fırlayan yedek lastik, sağ şeritte seyir halindeki 2 otomobilin zarar görmesine neden olurken, lastiğin çarptığı araç sürücüleri yollarına devam etti. Kazayı görerek yavaşlayan bir otomobile Rus turistleri taşıyan tur minibüsünün çarpması sonucunda meydana gelen ikinci kazada ise şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. Kazanın meydana geldiği yerde jandarma ve trafik ekipleri gerekli işlemleri yaparken, bir anda yeni bir kaza meydana geldi. Kaza yapan araçların bulunduğu yerden geçen otomobile, aynı istikamette seyir halindeki Rus turistleri taşıyan tur minibüsü arkadan çarptı. Şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadığı kazanın ardından araç sürücüleri arasında küçük çaplı tartışma yaşandı. Tur minibüsündeki Rus turistler kazanın ardından bir süre yol kenarında bekledikten sonra bir başka tur minibüsü ile kaldıkları otellere doğru yola çıktılar.
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