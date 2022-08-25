25 Ağustos 2022, Perşembe
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Kaza geçiren İbrahim Tatlıses içinde sıkıştığı araçtan çıkartıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu araç, Yalıkavak yolu üzerinde şarampole yuvarlandı. Kaza geçiren İbrahim Tatlıses içinde sıkıştığı araçtan çıkartıldı belirtildi.