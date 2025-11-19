19 Kasım 2025, Çarşamba

Kayseri'de ehliyetsiz oto tamircisi, araç sahibinden habersiz test sürüşüne çıktı
Kayseri’de ehliyetsiz oto tamircisi, araç sahibinden habersiz test sürüşüne çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 19.11.2025 09:06
Güncelleme:19.11.2025 09:09
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimde oto tamircisi olduğunu söyleyen sürücü ehliyetsiz yakalandı. Oto tamircisi, polis ekiplerine otomobilin sahibinin haberi dahilinde test sürüşüne çıktığını söylese de olay yerine gelen otomobil sahibi aracın bilgisi dışında kullanıldığını söyleyerek, isyan etti. Otomobil sahibi ve oto tamircisi arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, hem araç sahibine hem de oto tamircisine 18 bin 678'er TL idari para cezası yazıldı.
