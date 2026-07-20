Türk Yıldızları NATO Zirvesi'ndeki tarihi uçuşu anlattı

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nde Türk Yıldızları'nın gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, milisaniyelik zamanlaması ve kusursuz senkronizasyonuyla dünya liderlerinin de dikkatini çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği anlarda başkent semalarını kırmızı beyaza boyayan tarihi uçuşun perde arkası ilk kez görüntülendi. A Haber ekibi, bu özel göreve imza atan Türk Yıldızları pilotlarıyla Konya'daki üslerinde bir araya geldi. Gösteri öncesindeki hazırlıklar, prova uçuşları ve görevin bilinmeyen ayrıntılarını kahraman pilotlar A Haber'e anlattı. Konya'dan özel haberi A Haber Muhabiri Ahmet Çelik, Kameraman Tunahan Konuk ile birlikte ekrana taşıdı.