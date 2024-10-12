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Kayıp Kamyon heyecanı! Unutulmaz eseri seslendirdi

Kayıp Kamyon heyecanı! Unutulmaz eseri seslendirdi

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 09:24
Turkuvaz Medya bünyesinde yapılan senaryo yarışmasının galibi olan 'Kayıp Kamyon' filmi 18 Ekim'de Beyaz Perde’de olacak. Sadece senaryosu değil müzikleriyle de çok konuşulacağa benziyor film. Öyle ki, başrol oyuncularından Ülkü Hilal Çiftçi'nin seslendirdiği şarkı daha şimdiden büyük beğeni topladı.
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