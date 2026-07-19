ABD ve İsrail’in İran planı deşifre oldu: Büyük kara harekatı kaçınılmaz mı?

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, A Haber ekranlarında Orta Doğu’da tırmanan gerilimi ve ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik çok boyutlu stratejilerini değerlendirdi. Bölgedeki Amerikan üslerinin hedef alınması ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığını yeniden şekillendirmesi üzerine yapılan analizde Olçar; hava ve deniz harekatlarının ardından, stratejik hedeflere ulaşılması için bir kara operasyonunun zorunlu hale geldiğini vurguladı.