Karasu'da kurtarılan dev gemi İstanbul Boğazı'nı geçti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde mayıs ayında fırtına nedeniyle karaya oturan Kamerun bandıralı NINOVA isimli kuru yük gemisinin kurtarma çalışmaları tamamlandı. Güvenli bölgeye çekilen dev gemi, "Bozok" isimli kurtarma römorkörü eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirilerek söküm işlemleri için İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerine doğru yola çıktı. Yaklaşık 83 metre uzunluğundaki yük gemisinin İstanbul Boğazı'ndaki geçişi ise dron kamerasıyla havadan görüntülendi.