Uzmanlardan sivrisinek ısırığı uyarısı: Hafife almayın

Yaz mevsimiyle birlikte artan sivrisinekler, yalnızca kaşıntıya değil bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Filiz Topaloğlu Demir, her sivrisinek ısırığının tehlikeli olmadığını ancak bazı türlerin hastalık taşıyabileceğini, giderek büyüyen kızarıklık, şişlik, yüksek ateş, nefes darlığı ve şiddetli alerjik reaksiyonların görüldüğü durumlarda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti. Uzmanlar ayrıca sivrisineklerden korunmak için çevre temizliğinin sağlanması ve kişisel koruyucu önlemlerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. A Haber Muhabiri Nuray Korkmaz ile Kameraman Ege Ural, yaz aylarında artan sivrisinek şikâyetlerini, olası sağlık risklerini ve alınması gereken önlemleri uzman görüşleriyle ekranlara taşıdı.