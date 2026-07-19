14 yıllık faili meçhul cinayet DNA eşleşmesiyle aydınlatıldı
İstanbul Bayrampaşa'da 2011 yılında işlenen Gültekin Yıldırım cinayeti, 14 yıl sonra Sinop'ta alınan DNA örneğinin eşleşmesiyle aydınlatıldı. Cezaevi inşaatında karıştığı kavga sonrası DNA örneği alınan şüpheli Metin Ö., Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, soruşturmada olay günü aynı bölgede bulunduğunu gösteren telefon kayıtlarının da delil olarak dosyaya girdiği öğrenildi.