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Kayak merkezindeki patlamanın hemen ardından çekilmiş görüntüler ortaya çıktı

Kayak merkezindeki patlamanın hemen ardından çekilmiş görüntüler ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 12:25
Sabah saatlerinde Yıldız Dağı Kayak Merkezinde meydana gelen ve 2 kayak sporcusu, 1 antrenörün hafif şekilde, 1 antrenörün ise ağır yaralandığı, patlamanın hemen ardından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde patlamanın etkisiyle sporcuların kaldığı salonda ve diğer yerlerde hasar oluştuğu görüldü, Ayraca olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin de geldiği yaralıları hastaneye götürme telaşı olduğu görüldü.
Kayak merkezindeki patlamanın hemen ardından çekilmiş görüntüler ortaya çıktı
Patlamanın hemen ardından çekilmiş görüntüler kamerada
Patlamanın hemen ardından çekilmiş görüntüler kamerada
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