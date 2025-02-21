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Katil eski eşe ağırlaştırılmış müebbet! Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Başka canlar yanmasın!

Katil eski eşe ağırlaştırılmış müebbet! Annesinin feryadı yürekleri dağladı: "Başka canlar yanmasın!"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.02.2025 17:55
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde eski eşi Ayşenur Akkurt’u bıçaklayarak öldüren Rıdvan Kurt, mahkemede indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası maktulün annesi Nergis Akkurt, "Başka canlar yanmasın" diyerek feryat etti. Ailenin avukatı Uğur Yüksel, kararın emsal teşkil edeceğini belirterek, kadın cinayetleriyle mücadelede önemli bir adım atıldığını söyledi.
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Katil eski eşe ağırlaştırılmış müebbet! Annesinin feryadı yürekleri dağladı: Başka canlar yanmasın!
Katil eski eşe ağırlaştırılmış müebbet!
Katil eski eşe ağırlaştırılmış müebbet!
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