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Kasımpaşa tribün liderine kanlı pusu kamerada: Çapraz ateşe alınarak öldürüldü

İHA
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Giriş: 19.04.2022 11:25
Beyoğlu’nda Kasımpaşa tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin, iftara gideceği esnada eşi ile çocuklarının gözü önünde otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından açılan çapraz ateşle öldürüldü. Saldırı anı kameralara saniye saniye yansırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri sosyal medyadan “intikam alındı” notunu da paylaşan kimliklerini tespit ettiği saldırganların peşine düştü.
Kasımpaşa tribün liderine kanlı pusu kamerada
Kasımpaşa tribün liderine kanlı pusu kamerada
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