26 Ağustos 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Kasalar dolusu domates çöpe döküldü! O anlar tepki topladı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2025 13:15
Görüntüler, Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde bulunan Metro Gross Market'te kaydedildi. Market çalışanları çok sayıda domatesi art arda çöpe boşalttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, domateslerin çöpe dökülmesi tepkilere neden oldu. Öte yandan, olay esnada çevrede bulunan bir vatandaşın çöpe atılan domatesleri almaya çalıştığı görüldü.
