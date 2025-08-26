Kasalar dolusu domates çöpe döküldü! O anlar tepki topladı

Görüntüler, Ataşehir Yenisahra Mahallesi'nde bulunan Metro Gross Market'te kaydedildi. Market çalışanları çok sayıda domatesi art arda çöpe boşalttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, domateslerin çöpe dökülmesi tepkilere neden oldu. Öte yandan, olay esnada çevrede bulunan bir vatandaşın çöpe atılan domatesleri almaya çalıştığı görüldü.

