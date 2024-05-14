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Kartal'da asker eğlencesinde pompalı tüfekle havaya ateş açtı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2024 10:06
Kartal'da asker eğlencesi sırasında bir kişi, pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Şüphelinin havaya ateş açtıktan sonra zafer işareti yaptığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.
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